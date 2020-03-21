Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 83

В субботу в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 83, сообщило Министерство здравоохранения.

20 марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент - жительница Шяуляй выздоровела.