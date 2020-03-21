Число случаев СOVID-19 в Узбекистане превысило 40

Еще четыре случая коронавируса СOVID-19 подтверждено в Узбекистане, сообщил в субботу Минздрав республики.

"В течение дня число установленных больных COVID-19 возросло с 37 до 41 человека. Все они находились на карантине", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на карантине в настоящее время находятся 2,3 тыс. граждан, контактировавших с больными коронавирусом.

Как сообщалось 15 марта у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Парижа, был выявлен первый в республике случай заражения новым коронавирусом. Впоследствии инфицированные СOVID-19 также были выявлены у пассажиров, прибывших в Ташкент из Стамбула, Лондона и Дубая и контактировавших с ними лиц.

Власти Узбекистана 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами. Тогда же были закрыты дошкольные, средние и высшие учебные заведения. В республике отменены все массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, ряд увеселительных и оздоровительных заведений, точки общественного питания. С 23 марта в республике запрещено проведение многолюдных свадебных торжеств и поминальных мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.