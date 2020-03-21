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Здравоохранение 21.03.2020 19:55

В Азербайджане ужесточается график работы кафе и ресторанов

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса в субботу принял решение о введении с 00:00 22 марта ряда мер по социальной изоляции граждан, говорится в сообщении штаба.

“С 22 марта 2020 года время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других объектов общественного питания, действующих на территории Азербайджана, устанавливается с 09:00 до 15:00”, - отмечается в сообщении.

Согласно решению Штаба, объекты общепита могут принимать онлайн заказы доставки до 21:00.

Ранее время деятельности объектов общепита ограничивалось до 21:00.

Штаб отмечает, что целью решения является минимизация контактов между граждан, а также поддержание количества необходимого питания.

“Предприятия, нарушающие правила, будут строго наказаны”, - подчеркивает Штаб.

Х.Насирзаде


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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, СПЕЦРЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]