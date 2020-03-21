В Азербайджане ужесточается график работы кафе и ресторанов

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса в субботу принял решение о введении с 00:00 22 марта ряда мер по социальной изоляции граждан, говорится в сообщении штаба.

“С 22 марта 2020 года время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других объектов общественного питания, действующих на территории Азербайджана, устанавливается с 09:00 до 15:00”, - отмечается в сообщении.

Согласно решению Штаба, объекты общепита могут принимать онлайн заказы доставки до 21:00.

Ранее время деятельности объектов общепита ограничивалось до 21:00.

Штаб отмечает, что целью решения является минимизация контактов между граждан, а также поддержание количества необходимого питания.

“Предприятия, нарушающие правила, будут строго наказаны”, - подчеркивает Штаб.

Х.Насирзаде