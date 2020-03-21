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Здравоохранение 21.03.2020 20:20

Президент Азербайджана пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял решение направить сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.

Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ФОНД


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