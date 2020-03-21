Нефть к концу года может вернуться к $60/барр., если с рынка уйдет сланец, нерентабельный при текущей конъюнктуре - Сечин

Низкие цены на нефть делают добычу сланцевой нефти в США неэффективной, поэтому уход с рынка этих объемов может привести к росту цены к концу года, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Рынок откорректируется", - полагает он. "Одновременно появляется информация о выводе части добычных активов сланцевого производства, этот процесс уже пошел. Снижение до такого уровня (цены на нефть - ИФ) не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей", - сказал он журналистам.
"Вы, наверное, слышали объявления, которые делаются сейчас: ФРС провел допэмиссию на $1,5 трлн, в том числе, в целях поддержки производителей. Ну, посмотрим. Какие бы инвестиции ни предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть, поэтому рынок откорректируется. И я думаю, что достаточно быстро откорректируется, я думаю, в течение полугода мы увидим уже изменения в более таком стабильном, правильном направлении", - добавил Сечин.
"К концу года, я предполагаю, что цена может вырасти и вернуться на уровень до $60, если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка", - считает глава "Роснефти".
Кроме того, он напомнил, что Саудовская Аравия имеет бюджет, который балансируется при цене свыше $80 за баррель. "Большие обязательства социального характера, обязательства, взятые перед инвесторами, которые вложили средства в Saudi Aramco в ходе IPO. Это же известно, что они взяли обязательства о выплате дивидендов объемом в $75 млрд. Такая цена, которая сейчас складывается, она не позволяет выполнить эти обязательства, вот придется какие-то решения принимать", - уверен Сечин.
"Ничего страшного, это рыночные вещи, и наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме", - сказал он. По его словам, ресурсная база даже без дополнительных инвестиций в геологоразведку позволит компании не снижать объемы добычи. "Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно и убеждены в том, что надо придерживаться рыночных конструкций и работать в рынке, показывать свою эффективность", - отметил руководитель компании.
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