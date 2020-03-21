AZAL чартерами доставил из Стамбула и Москвы около 300 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в ночь на субботу выполнило чартерный рейс Москва-Ленкорань, на котором 48 граждан Азербайджана вернулись на родину.

«В ночь на 21 марта авиакомпания AZAL доставила 48 граждан Азербайджана чартерным рейсом из Москвы в Ленкорань. Все они помещены карантин», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе общества.

Кроме этого, в ночь на 21 марта был выполнен очередной чартерный рейс Стамбул-Ленкорань, на котором находилось 248 граждан Азербайджана.

“Таким образом, с 15 марта по сегодняшний день этими рейсами в Азербайджан было доставлено 9 тыс. граждан Азербайджана», - подчеркнули в компании.

Х.Насирзаде