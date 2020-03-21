Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 21.03.2020 22:02

AZAL чартерами доставил из Стамбула и Москвы около 300 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в ночь на субботу выполнило чартерный рейс Москва-Ленкорань, на котором 48 граждан Азербайджана вернулись на родину.

«В ночь на 21 марта авиакомпания AZAL доставила 48 граждан Азербайджана чартерным рейсом из Москвы в Ленкорань. Все они помещены карантин», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе общества.

Кроме этого, в ночь на 21 марта был выполнен очередной чартерный рейс Стамбул-Ленкорань, на котором находилось 248 граждан Азербайджана.

“Таким образом, с 15 марта по сегодняшний день этими рейсами в Азербайджан было доставлено 9 тыс. граждан Азербайджана», - подчеркнули в компании.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZAL, КОРОНАВИРУС, ЧАРТЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]