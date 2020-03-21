Трамп не намерен влиять на решение по летней Олимпиаде в Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ скоро примет решение о судьбе летней Олимпиады в Токио, и США не будут оказывать на него давления, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Премьеру Абэ предстоит принять важное решение. Он сделает это скоро, и я не буду влиять на него", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что в данном случае существует несколько вариантов решения проблемы, в частности - перенос Олимпиады на год.

Президент США отметил, что Япония отлично подготовилась в Играм.

Споры по поводу сроков проведения Олимпиады связаны с пандемией коронавируса: из-за неё не ясно, можно ли будет в июле 2020 года провести такое масштабное спортивное мероприятие, не ставя под угрозу здоровье людей.