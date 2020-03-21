Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 21.03.2020 22:35

Трамп не намерен влиять на решение по летней Олимпиаде в Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ скоро примет решение о судьбе летней Олимпиады в Токио, и США не будут оказывать на него давления, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Премьеру Абэ предстоит принять важное решение. Он сделает это скоро, и я не буду влиять на него", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что в данном случае существует несколько вариантов решения проблемы, в частности - перенос Олимпиады на год.

Президент США отметил, что Япония отлично подготовилась в Играм.

Споры по поводу сроков проведения Олимпиады связаны с пандемией коронавируса: из-за неё не ясно, можно ли будет в июле 2020 года провести такое масштабное спортивное мероприятие, не ставя под угрозу здоровье людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА


Похожие новости


Япония за $146 млн приобретет остров для военных учений США Трамп сообщил о первом этапе "феноменального торгового соглашения" с Японией США откажутся от введения пошлин на японские автомобили в рамках двустороннего соглашения США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией - госдеп Японский премьер Абэ поддерживает переговоры между Трампом Кимом и надеется на позитивные изменения Переговоры Путина и Трампа продлились почти 1,5 часа

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]