Почти 200 тысяч жителей США прошли тест на коронавирус, больны чуть больше 20 тысяч - Пенс

США провели более 195 тысяч тестов на коронавирус, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Более 195 тысяч человек в США были протестированы на коронавирус", - сказал Пенс в субботу в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что в это число не входят данные районных больниц и медицинских лабораторий.

Пенс отметил, что только 19343 теста дали положительный результат.

По данным телеканала CNN, на данный момент в США болеют коронавирусом 21240 человек, 267 умерли.