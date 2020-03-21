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Здравоохранение 21.03.2020 22:52

Почти 200 тысяч жителей США прошли тест на коронавирус, больны чуть больше 20 тысяч - Пенс

США провели более 195 тысяч тестов на коронавирус, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Более 195 тысяч человек в США были протестированы на коронавирус", - сказал Пенс в субботу в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что в это число не входят данные районных больниц и медицинских лабораторий.

Пенс отметил, что только 19343 теста дали положительный результат.

По данным телеканала CNN, на данный момент в США болеют коронавирусом 21240 человек, 267 умерли.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]