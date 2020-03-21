Трамп отлично себя чувствует и не планирует повторно сдавать анализы на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла ещё раз проходить тест на коронавирус COVID-19.
"Я хорошо себя чувствую", - сказал он на брифинге в Белом доме. Президент пояснил, что несколько раз в день ему, равно как и сотрудникам Белого дома, меряют температуру.
На вопрос о том, планирует ли он ещё раз сдать анализы на коронавирус, Трамп ответил отрицательно.
Трамп сдал эти анализы ранее в марте, когда выяснилось, что он контактировал с сотрудником президента Бразилии, заболевшим коронавирусом. Анализы показали, что Трамп здоров.
В пятницу стало известно, что коронавирус диагностировали у одного из сотрудников вице-президента США Майка Пенса. В итоге Пенс сказал, что пройдёт проверку на COVID-19.
Власти США призывают граждан на данном этапе проходить такую проверку лишь в случаях, когда ощущают симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом.
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