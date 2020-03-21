Кабинет министров Украины (КМУ) согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с нынешним главой правления Андреем Коболевым.
Решение о продлении контракта до 22 марта 2024 года закреплено распоряжением КМУ №327-р от 20 марта 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.
Как сообщалось, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, в марте 2019 года КМУ премьера Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год - до 22 марта 2020 года.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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