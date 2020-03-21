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ТЭК 21.03.2020 23:32

Кабмин Украины согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" ещё на четыре года

Кабинет министров Украины (КМУ) согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с нынешним главой правления Андреем Коболевым.

Решение о продлении контракта до 22 марта 2024 года закреплено распоряжением КМУ №327-р от 20 марта 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Как сообщалось, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, в марте 2019 года КМУ премьера Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год - до 22 марта 2020 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, НАФТОГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]