Белый дом подтвердил, что Трамп направил письмо лидеру КНДР с предложением помощи в борьбе с коронавирусом

Представитель Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп предложил северокорейскому руководителю Ким Чен Ыну помощь в борьбе с распространением коронавируса.
"Президент Трамп в условиях пандемии и рамках общения с мировыми лидерами направил письмо председателю Киму", - говорится в сообщении администрации США.
В нем отмечается, что Трамп "рассчитывает на продолжение общения", однако подробности послания не приводятся.
Ранее о письме Трампа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Я хотела бы выразить искреннюю благодарность президенту США за то, что он проявил неизменное доверие председателю", - цитирует ЦТАК заявление Ким Ё Чжон - политического советника и сестры Ким Чен Ына.
В сообщении говорится, что Ким Ё Чжон охарактеризовала решение Трампа написать письмо как факт "хороших оценок и правильных действий".
В письме, по ее словам, Трамп изложил свой план по продвижению отношений между двумя странами и "выразил намерение оказать содействие в противоэпидемической работе".
Вместе с тем Ким Ё Чжон отметила, что хорошие личные отношения между лидерами двух стран не могут предотвратить дальнейшее ухудшение двухсторонних отношений между КНДР и США, если в них не будут превалировать "беспристрастность и сбалансированность". Северная Корея продолжит развиваться, опираясь на собственные силы, и наращивать усилия, направленные не укрепление самозащиты, подчеркнула она.
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