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22.03.2020 09:10

Белый дом подтвердил, что Трамп направил письмо лидеру КНДР с предложением помощи в борьбе с коронавирусом

Представитель Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп предложил северокорейскому руководителю Ким Чен Ыну помощь в борьбе с распространением коронавируса.

"Президент Трамп в условиях пандемии и рамках общения с мировыми лидерами направил письмо председателю Киму", - говорится в сообщении администрации США.

В нем отмечается, что Трамп "рассчитывает на продолжение общения", однако подробности послания не приводятся.

Ранее о письме Трампа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я хотела бы выразить искреннюю благодарность президенту США за то, что он проявил неизменное доверие председателю", - цитирует ЦТАК заявление Ким Ё Чжон - политического советника и сестры Ким Чен Ына.

В сообщении говорится, что Ким Ё Чжон охарактеризовала решение Трампа написать письмо как факт "хороших оценок и правильных действий".

В письме, по ее словам, Трамп изложил свой план по продвижению отношений между двумя странами и "выразил намерение оказать содействие в противоэпидемической работе".

Вместе с тем Ким Ё Чжон отметила, что хорошие личные отношения между лидерами двух стран не могут предотвратить дальнейшее ухудшение двухсторонних отношений между КНДР и США, если в них не будут превалировать "беспристрастность и сбалансированность". Северная Корея продолжит развиваться, опираясь на собственные силы, и наращивать усилия, направленные не укрепление самозащиты, подчеркнула она.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]