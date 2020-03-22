В США почти треть заражений коронавирусом приходится на Нью-Йорк

Около трети случаев заражения коронавирусом в США зарегистрировано в городе Нью-Йорк, на настоящий момент известно о более 8 тыс. инфицированных.
Как сообщает телеканал СNN, в городе выявлено 8 115 человек с коронавирусом, из них 60 умерли.
Примерно 1 450 человек госпитализированы, 370 из них находятся под усиленным контролем, передает телеканал.
Согласно данным, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса, на данный момент в США 26 747 человек заболели коронавирусом, из них 340 умерли.
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