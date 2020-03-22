В Армении за сутки коронавирусом заболели 30 человек, всего 190

Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Армении увеличилось до 190, сообщает единый информационный центр республики.
"По состоянию на 10:00 22 марта количество зараженных коронавирусом составляет 190", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 160 случаях заражения коронавирусом.
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