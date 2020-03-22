Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Хорватии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Хорватии в 10 км севернее Загреба, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 09:24 в воскресенье землетрясения имел координаты 45.90 градуса северной широты и 15.99 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".