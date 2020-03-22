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Здравоохранение 22.03.2020 13:55

В Грузии выявлены еще пятеро инфицированных коронавирусом, всего заболели 54

По данным Минздрава Грузии, число зараженных коронавирусом увеличилось до 54. За истекшие сутки выявлены 5 случаев заражения.

Директор медицинской части тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сообщила журналистам в воскресенье, что в Грузии вылечились трое пациентов, зараженных коронавирусом.

"Это хорошая новость. Сегодня мы выписали двоих пациентов, а несколько дней назад еще одного", - сказала Эзугбая.

По ее информации, два случая коронавирусной инфекции за последние сутки - завозные. "Двое из пяти граждан, у которых выявлен коронавирус в течение последних суток, прибыли из Европы, остальные трое имели контакт с находящимися у нас в больнице пациентами", - сказала Эзугбая.

Она отметила, что главное на этом этапе - прервать цепи распространения коронавируса.

Накануне в Грузии из-за распространения коронавируса было введено чрезвычайное положение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]