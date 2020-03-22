В Грузии выявлены еще пятеро инфицированных коронавирусом, всего заболели 54

По данным Минздрава Грузии, число зараженных коронавирусом увеличилось до 54. За истекшие сутки выявлены 5 случаев заражения.
Директор медицинской части тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сообщила журналистам в воскресенье, что в Грузии вылечились трое пациентов, зараженных коронавирусом.
"Это хорошая новость. Сегодня мы выписали двоих пациентов, а несколько дней назад еще одного", - сказала Эзугбая.
По ее информации, два случая коронавирусной инфекции за последние сутки - завозные. "Двое из пяти граждан, у которых выявлен коронавирус в течение последних суток, прибыли из Европы, остальные трое имели контакт с находящимися у нас в больнице пациентами", - сказала Эзугбая.
Она отметила, что главное на этом этапе - прервать цепи распространения коронавируса.
Накануне в Грузии из-за распространения коронавируса было введено чрезвычайное положение.
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