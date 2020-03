США способны победить коронавирус в сжатые сроки, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп верит в возможность в сжатые сроки одержать победу над коронавирусом COVID-19: американские компании ведут работу над производством экспресс-тестов и лекарств, запущено как минимум 18 официальных проектов по разработке вакцины на территории страны.

"Это может быть сделано раньше, чем многие думают", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Точных сроков он не назвал.

Как заявляет Трамп, тестирование в США "идет очень хорошо". При этом вице-президент Майк Пенс уточнил журналистам, что более 195 тысяч человек в США сдали анализы, и в это число не входят данные районных больниц и медицинских лабораторий.

Слова Трампа подтверждают также цифры, которые губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо привел на последнем брифинге в субботу: только в его штате больше 45,5 тыс. человек были протестированы на коронавирус.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), как отмечает Трамп, "сворачивает горы", чтобы способствовать разработке новых тестов на COVID-19 и лекарств.

Так, американская компания Cepheid Inc, специализирующаяся на молекулярной диагностике, получила в минувшую пятницу разрешение от FDA на использование в пунктах оказания медицинской помощи экспресс-теста, который может обнаружить вирус за 45 минут. Как правило, тесты отправляются в центральные лаборатории, а результаты можно ожидать несколько дней.

Планируется, что наборы для тестирования начнут поставлять в медицинские учреждения 27 марта, а в понедельник, 30 марта, можно будет начать их использование. Компания намерена произвести миллионы тестов в течение следующих нескольких месяцев.

Исполнительный директор Cepheid Inc Уоррен Кокмонд отметил, что для выполнения анализов "не требуется специальной подготовки".

Биотехнологическая компания Mesa Biotech Inc на текущей неделе сообщила, что получила от министерства здравоохранения и социальных служб США контракт на обеспечение разработки диагностического теста на коронавирус, который будет выдавать результат анализа приблизительно за 30 минут. Mesa Biotech Inc получит $561 330 на финансирование и обеспечение экспертной поддержки программы.

В свою очередь, компания LabCorp с сетью из 36 лабораторий в США продолжает повышать свой потенциал, и на настоящий момент она уже может проводить 20 000 тестов в день.

Производитель тестов Thermo Fisher заявила, что к апрелю сможет выйти на более высокие показатели - до 5 миллионов анализов в неделю.

Как заявил в субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, FDA "планирует направить в Нью-Йорк 10 000 доз препаратов", проходящих испытания на эффективность лечения коронавируса. Речь идет о таких медикаментах, как Hydroxychloroquine и Zithromax.

"Мы также работаем над рядом других разновидностей медикаментозной терапии и над возможными вакцинами", - отметил губернатор.

По состоянию на 20 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разместила на своем сайте список из 44 проектов по разработке вакцины от нового типа коронавируса. Среди них как минимум 18 американских.

Разработкой вакцины в США занимаются как частные компании, так и государственные учреждения и университеты: Moderna Inc, Inovio Pharmaceuticals, Altimmune Inc, Greffex Inc, Novavax, Университет Тьюлейн, Питсбургский университет, Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, находящийся в ведении Минобороны США, Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США и другие.

По словам Трампа, США рекордными темпами разрабатывают вакцину против коронавируса.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю", - сказал президент на очередном брифинге в Белом доме.

В минувший понедельник в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле, штат Вашингтон, впервые вакцинировали человека новым средством, которое предположительно может стать лекарством от коронавируса. Вакцина была разработана Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Группа исследователей планирует испытать свои разработки на 45 здоровых людях в течение шести недель. Каждый участник получит две инъекции с промежутком примерно в месяц в различных дозах.

Исследование призвано установить, что вакцина безопасна, а иммунная система участников эксперимента реагирует на нее положительно.

Эксперты подчеркивают, что потребуются месяцы, чтобы доказать эффективность вакцины.

Компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в следующем месяце при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

В этой связи президент США подчеркивает, что вакцине против коронавируса требуются долгие испытания, и в нынешних условиях особую значимость приобретает терапия с использованием противовирусных препаратов.

"Нужно удостовериться, что (препарат - ИФ), поступая в организм, не разрушит его и нанесет ему вреда. Требуются долгие испытания", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что США "устранили бюрократические препоны на пути разработки вакцины и запуска программ терапии настолько быстрыми темпами, насколько возможно".

По словам президента, в разработке находятся сразу несколько препаратов. "Результаты действительно обнадеживают", - добавил Трамп.

Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

США занимают третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев заражения СOVID-19.

Согласно данным, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса, на данный момент в США 26 747 человек заболели коронавирусом, из них 340 умерли, 176 выздоровели.