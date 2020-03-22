Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

22.03.2020 12:49

Yelo Bank выделил 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом

Присоединившись к инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, акционеры Yelo Bank выделили 200 000 манатов на поддержку мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19) в стране.

Из данных средств 150 000 манатов уже перечислены в созданный 19 марта 2020 года Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

"Yelo Bank поддерживает меры, принятые руководством и правительством нашей страны в борьбе с Covid-19. Нам необходимо проявить солидарность в это непростое для всех время. Мы полностью поддерживаем инициативу президента АР Ильхама Алиева, и более того, готовы сделать все возможное в поддержке обеспечения безопасности и здоровья наших граждан", - сказала председатель Наблюдательного Совета Yelo Bank Марина Кулишова.

Глава банка также отметила, что в целях предотвращения распространения вируса и обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, Yelo Bank на основании инструкций Оперативного штаба при Кабинете министров соблюдает все необходимые меры безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА


Похожие новости


Банк Республика поддержал инициативу Президента Азербайджана Всемирный банк до $14 млрд увеличил объем финансирования на борьбу с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]