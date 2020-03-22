Yelo Bank выделил 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом

Присоединившись к инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, акционеры Yelo Bank выделили 200 000 манатов на поддержку мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19) в стране.
Из данных средств 150 000 манатов уже перечислены в созданный 19 марта 2020 года Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.
"Yelo Bank поддерживает меры, принятые руководством и правительством нашей страны в борьбе с Covid-19. Нам необходимо проявить солидарность в это непростое для всех время. Мы полностью поддерживаем инициативу президента АР Ильхама Алиева, и более того, готовы сделать все возможное в поддержке обеспечения безопасности и здоровья наших граждан", - сказала председатель Наблюдательного Совета Yelo Bank Марина Кулишова.
Глава банка также отметила, что в целях предотвращения распространения вируса и обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, Yelo Bank на основании инструкций Оперативного штаба при Кабинете министров соблюдает все необходимые меры безопасности.
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