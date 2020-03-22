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Здравоохранение 22.03.2020 13:13

В Турции число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче

В Турции врачи выявили 947 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Фахреждин Коджа.

"За последние сутки 2953 гражданам был сделан тест на коронавирус, 277 из них показали положительный результат. Общее число инфицированных возросло до 947, - цитируют министра турецкие СМИ.

Кроме того, он сообщил, что за сутки в стране скончались 12 пациентов с коронавирусом. все они - пожилые люди. Таким образом, количество смертей в Турции, вызванных COVID-19, возросло до 21.

"Следует предупредить пожилых, что им лучше соблюдать ограничения властей и не выходить на улицу. Риск смерти из-за коронавируса увеличивается с возрастом", - написал Коджа в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]