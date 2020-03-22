В Турции число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче

В Турции врачи выявили 947 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Фахреждин Коджа.

"За последние сутки 2953 гражданам был сделан тест на коронавирус, 277 из них показали положительный результат. Общее число инфицированных возросло до 947, - цитируют министра турецкие СМИ.

Кроме того, он сообщил, что за сутки в стране скончались 12 пациентов с коронавирусом. все они - пожилые люди. Таким образом, количество смертей в Турции, вызванных COVID-19, возросло до 21.

"Следует предупредить пожилых, что им лучше соблюдать ограничения властей и не выходить на улицу. Риск смерти из-за коронавируса увеличивается с возрастом", - написал Коджа в Twitter.