Число заболевших коронавирусом в Латвии приближается к 140

Вызываемое новым коронавирусом заболевание "Covid-19" за последние сутки обнаружено в Латвии еще у 15 человек, общее количество заболевших составляет 139 человек, сообщает в воскресенье Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдал 681 человек с подозрением на "Covid-19", а в целом до сих пор в Латвии проверено 5127 человек.
Случаи "Covid-19" зарегистрированы по всей Латвии.
Тем временем президент Латвии Эгил Левитс на понедельник, 23 марта, созвал заседание руководителей всех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной - чтобы решить, как легитимно продолжить работу госуправления после того, как депутаты Сейма и члены правительства на 14 дней уйдут на карантин".
В интервью "TV3" Левитс заявил, что совещание будет проходить удаленно. В нем примут участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле и председатель Верховного суда Ивар Бичкович.
На совещании будет решаться вопрос, каким образом государство может функционировать в сложившейся ситуации.
Кариньш на "TV3" заявил, что на работу правительства самоизоляция не повлияет, так как уже ранее решено было работать удаленно.
Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний проверит всех депутатов и членов правительства, и всем им предписана 14-дневная самоизоляция.
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