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Здравоохранение 22.03.2020 15:48

Почти 950 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле

Власти Израиля получили данные о 945 случаях заражения коронавирусом COVID-19 на территории страны, сообщает The Jerusalem Post.

В подавляющем большинстве случаев (863) лечение проходит без осложнений. Состояние ещё 24 пациентов - средней тяжести, а ещё 20 - критическое. Кроме того, ранее на выходных стало известно о первом случае спровоцированной коронавирусом смерти человека в Израиле: речь идёт о 88-летнем выжившем в Холокосте.

Несколько десятков человек завершили лечение.

Власти предупреждают, что в ближайшие дни ожидают резкого роста выявленного числа заразившихся, так как в Израиле значительно увеличивают масштабы тестирования пациентов на коронавирус.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]