В Эстонии коронавирус по состоянию на утро воскресенья выявлен у 326 человек, что на 20 случаев больше, чем было в субботу, сообщил департамент здоровья.

Начиная с 31 января было проведено 3229 тестов на COVID-19, за последние сутки 417 проб. Из общего числа зараженных лица старшего возраста составляют 17 процентов. Среди молодежи до 20 лет заболевших 6% от общего числа инфицирвоанных, отмечается в сообщении.

У большинства заразившихся легкие симптомы заболевания и они находятся на домашнем лечении. В больницы помещено 14 человек.

По словам руководителя отделения экстренной медицины Мартина Кадая (Martin Kadai) , количество проведенных анализов в сравнении с диагностированными случаями заболевания и количеством госпитализированных указывает на то, что Эстония обнаружила локальное распространение вируса на начальной стадии. Активное информирование населения, быстрое определение первых больных и лиц, с которыми они контактировали, и консультирование выполнили свои цели.

"Мы видим, что численность новых подтвержденных заболевших не растет каждый день в ускоренном темпе и остается относительно стабильной уже целую неделю", сказал Кадай. "В то же время за этот же период не снизилось количество проводимых ежедневно лабораторных анализов", отметил он и добавил, что это не означает, что связанные с распространением риски исчезли.

По состоянию на сегодняшний день лаборатории способны в течение дня анализировать 500-600 проб, однако в ближайшие дни способность брать пробы вырастет до тысячи в день, надеются в Эстонии.

Тесты делают тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Тест по выбору планируется делать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска - работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.