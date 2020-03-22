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Здравоохранение 22.03.2020 17:53

Число заболевших коронавирусом в Бельгии приближается к 3,5 тыс., скончались уже 75 человек

Распространение коронавируса в Бельгии идет по нарастающей, отмечают в Минздраве королевства, за минувшие сутки зафиксировано 586 новых заражений, что довело общее количество выявленных случаев до 3 тыс. 401.

Зарегистрировано 8 новых летальных исходов, что составляет в целом с начала эпидемии 75.

За последние сутки 335 пациентов с COVID-19 госпитализированы, и 76 выписаны как вылечившиеся.

Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок предположила, что распространение коронавируса удастся остановить не менее чем через восемь недель.

"Когда вирус распространяется в стране, он, как правило, остается несколько недель", - приводит ее слова издание De Zondag.

По мнению Де Блок, есть основания "сослаться на страны, как Китай или Южная Корея, которые пережили это до нас".

"Мы сейчас продвигаемся к пику эпидемии, после чего кривая пойдет на снижение. Я полагаю, что эта ситуация продлится еще, по крайней мере, восемь недель", - объяснила министр.

По ее словам, опыт Китая и Южной Кореи подтверждает, что этот "вирус, хотя и новый, но ведет он себя, как другие вирусы той же семьи".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]