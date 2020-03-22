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Транспорт и связь 22.03.2020 18:49

Авиасообщение между РФ и Турцией ограничивается рейсами Москва-Стамбул и вывозными чартерами

Авиасообщение между РФ и Турцией с 23 марта ограничивается регулярными рейсами Москва - Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Полеты в Турцию будут выполняться без ограничений как регулярные только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты - как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в РФ граждан РФ до их полного вывоза", - сказал собеседник агентства.

"Ограничения вступают в силу с 00:00 мск 23 марта 2020 г.", - добавил он.

Еще один источник в отрасли также знает о планируемых ограничениях полетов в Турцию с понедельника, однако с деталями он не знаком. Третий источник подтвердил, что ограничения касаются всех регулярных рейсов, кроме Москва-Стамбул.

Официальными комментариями авиавластей РФ "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было. По их данным, прекращение авиасообщения касается, в частности, Молдавии, Украины, Узбекистана и Казахстана.

Также в список попали Польша, Черногория, Португалия, Канада, Финляндия, Венгрия, Латвия, Тунис, Ливан, Алжир и Судан.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили у более 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]