Авиасообщение между РФ и Турцией ограничивается рейсами Москва-Стамбул и вывозными чартерами

Авиасообщение между РФ и Турцией с 23 марта ограничивается регулярными рейсами Москва - Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.
"Полеты в Турцию будут выполняться без ограничений как регулярные только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты - как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в РФ граждан РФ до их полного вывоза", - сказал собеседник агентства.
"Ограничения вступают в силу с 00:00 мск 23 марта 2020 г.", - добавил он.
Еще один источник в отрасли также знает о планируемых ограничениях полетов в Турцию с понедельника, однако с деталями он не знаком. Третий источник подтвердил, что ограничения касаются всех регулярных рейсов, кроме Москва-Стамбул.
Официальными комментариями авиавластей РФ "Интерфакс" пока не располагает.
Накануне турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса. При этом России в опубликованных турецкими СМИ списках не было. По их данным, прекращение авиасообщения касается, в частности, Молдавии, Украины, Узбекистана и Казахстана.
Также в список попали Польша, Черногория, Португалия, Канада, Финляндия, Венгрия, Латвия, Тунис, Ливан, Алжир и Судан.
Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. Коронавирус в Турции выявили у более 600 пациентов. В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.
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