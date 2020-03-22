AZAL чартерами доставил из ряда стран около 500 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в ночь с субботы на воскресенье выполнило чартерный рейс Нахчыван-Ленкорань, на котором 165 граждан Азербайджана вернулись из Турции на родину .
«В ночь на 22 марта авиакомпания AZAL доставила вернувшихся из Турции 165 граждан Азербайджана чартерным рейсом из Нахчывана в Ленкорань. Все они помещены на карантин», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе общества.
Кроме этого, в воскресенье были выполнены следующие чартерные рейсы из Минска, Москвы, Лондона и Нью-Йорка, на которых находились 333 гражданина Азербайджана.
Национальный авиаперевозчик также сообщает, что 22 марта ожидается прилет 95 граждан Азербайджана рейсом из Екатеринбурга.
Вместе с этим, 23 марта планируется осуществление чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Львова.
“Таким образом, с 15 марта по сегодняшний день этими рейсами в Азербайджан было доставлено около 10 тыс. граждан Азербайджана», - подчеркнули в компании.
Х.Насирзаде
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