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Происшествия 22.03.2020 19:59

На западе Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в воскресенье на западе Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным центра, землетрясение произошло в 15:31 по тбилисскому времени, его эпицентр находился в 6 километрах к северу от города Цкалтубо.

Очаг (гипоцентр) землетрясения залегал на глубине 8 километров, говорится в сообщении. О последствиях не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]