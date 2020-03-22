На западе Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в воскресенье на западе Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным центра, землетрясение произошло в 15:31 по тбилисскому времени, его эпицентр находился в 6 километрах к северу от города Цкалтубо.

Очаг (гипоцентр) землетрясения залегал на глубине 8 километров, говорится в сообщении. О последствиях не сообщается.