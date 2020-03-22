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Социум 22.03.2020 17:48

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 12 человек

В Азербайджане коронавирус covid-19 выявлен еще у 12 человек, сообщает оперативный штаб.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, стабильное. Проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

«Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 65.

"Из них 54 человека находятся в настоящее время на лечении", - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна - умерла.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]