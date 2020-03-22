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Дальнее зарубежье 22.03.2020 20:41

Макрон предупреждает французов о грядущих проблемах в экономике из-за коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.

"Это - война (против коронавируса), и она продлится какое-то время", - цитируют Макрона парижские СМИ.

Он призывал защищать жителей, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность, а также - поддерживать французскую систему здравоохранения.

По словам Макрона, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.

Наконец, он считает нужным готовить общество к тому, чтобы "противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ВИРУС, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]