Макрон предупреждает французов о грядущих проблемах в экономике из-за коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.
"Это - война (против коронавируса), и она продлится какое-то время", - цитируют Макрона парижские СМИ.
Он призывал защищать жителей, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность, а также - поддерживать французскую систему здравоохранения.
По словам Макрона, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.
Наконец, он считает нужным готовить общество к тому, чтобы "противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики".
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