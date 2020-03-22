Восемь человек уже выздоровели на Украине от коронавируса - Минздрав

Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на воскресенье на Украине от коронавируса выздоровели уже восемь человек, сообщает Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.

В Центре отмечают, что еженедельно на Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. "Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 21:00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 3 летальных.