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Здравоохранение 22.03.2020 21:19

Восемь человек уже выздоровели на Украине от коронавируса - Минздрав

Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на воскресенье на Украине от коронавируса выздоровели уже восемь человек, сообщает Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.

В Центре отмечают, что еженедельно на Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. "Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 21:00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 3 летальных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]