Новак с топ-менеджерами НК в понедельник обсудит перспективы нефтедобычи

Очередная встреча руководителей и топ-менеджеров нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком намечена на понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В конце прошлой недели Новак сообщал, что пока не может сказать, когда и на сколько Россия может увеличить добычу, поскольку надо обсудить с компаниями. По его словам, встреча должна была состояться на минувшей неделе.

"Мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу, говорил он.

"Через неделю встретимся с нефтяниками. Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная", - заметил министр.

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта, все страны вольны с 1 апреля увеличивать нефтедобычу. Предыдущая встреча российских нефтяников с министром состоялась 12 марта.