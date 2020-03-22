Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.03.2020 19:12

Новак с топ-менеджерами НК в понедельник обсудит перспективы нефтедобычи

Очередная встреча руководителей и топ-менеджеров нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком намечена на понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В конце прошлой недели Новак сообщал, что пока не может сказать, когда и на сколько Россия может увеличить добычу, поскольку надо обсудить с компаниями. По его словам, встреча должна была состояться на минувшей неделе.

"Мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу, говорил он.

"Через неделю встретимся с нефтяниками. Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная", - заметил министр.

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта, все страны вольны с 1 апреля увеличивать нефтедобычу. Предыдущая встреча российских нефтяников с министром состоялась 12 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЯНИКИ, НОВАК, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин в среду встречался с главами нефтяных компаний по ОПЕК+ Ряд нефтяных компаний сообщил о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка Новак планирует в четверг провести встречу с руководством нефтекомпаний по сделке ОПЕК+

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]