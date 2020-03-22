Новак с топ-менеджерами НК в понедельник обсудит перспективы нефтедобычи

Очередная встреча руководителей и топ-менеджеров нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком намечена на понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
В конце прошлой недели Новак сообщал, что пока не может сказать, когда и на сколько Россия может увеличить добычу, поскольку надо обсудить с компаниями. По его словам, встреча должна была состояться на минувшей неделе.
"Мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу, говорил он.
"Через неделю встретимся с нефтяниками. Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная", - заметил министр.
После развала сделки ОПЕК+ в начале марта, все страны вольны с 1 апреля увеличивать нефтедобычу. Предыдущая встреча российских нефтяников с министром состоялась 12 марта.
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