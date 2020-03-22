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Здравоохранение 22.03.2020 18:31

Число случаев заражения Covid-19 в РФ увеличилось за сутки на 61, до 367 - оперштаб

Число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции Covid-19 в России за сутки увеличилось на 61 до 367, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

"За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах", - говорится в сообщении.

Большинство новых случаев приходится на Москву - 54. Кроме того, по одному случаю в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая в Удмуртии и Кировской области.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции", - подвели итог в штабе.

Все граждане, у кого обнаружен коронавирус за последние сутки, посещали за последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Всех изолировали в инфекционные боксы, контактных лиц осматривают медики.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением с января 2020 г. находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек", - добавили в штабе.

Последний раз данные о количестве случаев Covid-19 в России обновлялись в субботу днем: 53 диагноза были поставлены за сутки с 20 по 21 марта сразу в 18 регионах страны.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАБ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]