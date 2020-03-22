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Здравоохранение 22.03.2020 21:51

В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.

Решение принято в ходе телефонной конференции, которая началась в 14:00 по местному времени. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих в одном доме. Как ожидается, в 17:30 (20:30 по бакинскому времени) канцлер ФРГ Ангела Меркель сделает по этому поводу заявление.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]