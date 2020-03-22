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Происшествия 22.03.2020 22:37

Уже почти 180 человек скончались из-за коронавируса в Нидерландах

Число скончавшихся людей с коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 43 и теперь составляет 179 человек, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

Кроме того, в стране выявили 573 новых случаев заражения. Общее их количество теперь составляет 4 204.

Возраст скончавшихся от последствий заражения: от 57 до 97 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]