Уже почти 180 человек скончались из-за коронавируса в Нидерландах

Число скончавшихся людей с коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 43 и теперь составляет 179 человек, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

Кроме того, в стране выявили 573 новых случаев заражения. Общее их количество теперь составляет 4 204.

Возраст скончавшихся от последствий заражения: от 57 до 97 лет.