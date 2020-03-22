В Испании временно ограничивают въезд граждан третьих стран

Премьер Испании Педро Санчес объявил в воскресенье о решении приостановить въезд в страну жителей из третьих стран.

На такой шаг он пошел в рамках борьбы против распространения коронавируса, отмечают испанские СМИ.

Запрет будет действовать 30 дней. Он не коснется возвращающихся домой граждан стран ЕС и Шенгенской зоны. Также ограничения не затронут дипломатический персонал.

Ранее сообщалось, что правительство Испании решило продлить режим ЧС, истекавший в конце марта, до 15 апреля.