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Транспорт и связь 22.03.2020 20:55

В Испании временно ограничивают въезд граждан третьих стран

Премьер Испании Педро Санчес объявил в воскресенье о решении приостановить въезд в страну жителей из третьих стран.

На такой шаг он пошел в рамках борьбы против распространения коронавируса, отмечают испанские СМИ.

Запрет будет действовать 30 дней. Он не коснется возвращающихся домой граждан стран ЕС и Шенгенской зоны. Также ограничения не затронут дипломатический персонал.

Ранее сообщалось, что правительство Испании решило продлить режим ЧС, истекавший в конце марта, до 15 апреля.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПОЕЗДКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]