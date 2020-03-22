Еврокомиссия утвердила германские схемы госпомощи на время пандемии

Европейская комиссия утвердила две схемы государственной помощи Германии для поддержки экономики этой страны в контексте пандемии коронавируса, сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в воскресенье.

Схемы были утверждены в рамках Временной структуры государственной помощи, принятой 19 января. Она позволяет при необходимости смягчать жесткие принципы свободной конкуренции, которые ограничивают государственную помощь частному бизнесу.

Германия уведомила Еврокомиссию о двух отдельных мерах поддержки, осуществляемых через немецкий рекламный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau ("KfW"). Это кредитная программа, покрывающая до 90% риска по кредитам для компаний всех размеров. Приемлемые кредиты могут иметь срок погашения до 5 лет и могут достигать 1 млрд евро на компанию в зависимости от потребностей компании в ликвидности.

Другая кредитная программа, в которой KfW участвует вместе с частными банками, предусматривает выдачу более крупных кредитов в качестве консорциума. Принимаемый государством риск может покрывать до 80% конкретного займа, но не более 50% от общего долга компании.

Накануне Еврокомиссия объявила об утверждении двух аналогичных схем госпомощи для Франции и Дании.

Временные рамки, принятые Еврокомиссией, позволяют государствам-членам союза проявлять гибкость в соблюдении правил конкуренции при поддержке экономики во время кризиса COVID-19.

Они будут действовать до конца декабря 2020 года. Для правовой определенности Еврокомиссия до этой даты оценит необходимость их продления.