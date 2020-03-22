Более 500 случаев заражения коронавирусом насчитали в Саудовской Аравии

Медики сообщили о 511 случаях заражения коронавирусом COVID-19 в Саудовской Аравии, передают европейские СМИ в воскресенье.

В министерстве здравоохранения пояснили, что за сутки обнаружили 119 новых случаев заболевания.

В стране действуют меры, призванные замедлить распространение вируса.