В Азербайджане с понедельника на месяц закрываются торговые центры из-за коронавируса

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса COVID-19 в воскресенье принял решение о введении 23 марта с 00:00 ряда дополнительных мер по социальной изоляции граждан, говорится в сообщении штаба.
«Деятельность крупных торговых центров и Mall-ов в стране, за исключением продуктовых магазинов и аптек, будет приостановлена 23 марта 2020 года с 00:00 сроком на один месяц», - отмечает Штаб.
Кабмин подчеркивает, что учитывая высокую распространенность вируса, существует необходимость принятия дополнительных мер в местах скопления людей.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор зафиксировано 65 случая заражения коронавирусом. При этом 54 инфицированных продолжают лечение в специальных больницах, 10 – вылечились, одна – скончалась.
Х.Насирзаде
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