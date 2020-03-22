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Здравоохранение 22.03.2020 22:41

Меркель уходит на домашний карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата.

"И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.

Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ВРАЧ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]