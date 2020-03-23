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Регион 23.03.2020 09:02

Грузия оставила один КПП на границе с Азербайджаном

Решением действующего под руководством премьер-министра Грузии межведомственного координационного совета по коронавирусу, для граждан Грузии, возвращающихся на родину из Азербайджана и Армении, будут открыты только по одному контрольно-пропускному пункту (КПП) на границах с этими странами.

"На данном этапе решено, что гражданам Грузии, следующим из Азербайджана будет разрешено пересекать границу через КПП "Красный мост", из Армении - через КПП "Садахло", - говорится в сообщении межведомственного координационного совета в воскресенье.

Через эти же КПП могут вернуться на родину граждане Азербайджана и Армении. В сообщении отмечается, что ограничения не коснутся грузовых перевозок, которые по-прежнему могут осуществляться через все контрольно-пропускные пункты трех стран.

Ранее Грузия, Азербайджана и Армения приняли совместное решение, в соответствии с которым с 14 марта 2020 года на 10 дней было приостановлено перемещение граждан между этими странами. При этом стороны договорились, что обеспечат беспрепятственный въезд своих граждан в случае их желания вернуться на родину. Тогда же было решено, что ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров сухопутные, воздушные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом Covid-19, из них трое вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 233 пациента, в режиме карантина - 3 тыс. 254 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦЫ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]