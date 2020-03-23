Brent торгуется у отметки $26,30 за баррель

Рынки начали понедельник очередным падением, после того как по итогам недели число зараженных коронавирусной инфекцией в мире удвоилось и достигло 330 тыс., а Конгресс США не смог принять пакет мер по поддержке экономике.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются в понедельник на 3,7%, в ходе торгов снижение достигало в один из моментов предельных 5%. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, где заболело более 15 тыс. человек, сказал жителям, что им надо готовиться к нарушению нормальной жизни на 4-9 месяцев.

Гонконгский Hang Seng теряет 3,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул уже на 6% после новых мер властей по резкому сокращению экономической активности в стране.

Японский Nikkei 225 растет на 1,7%.

Инвесторы хотят увидеть, что вирус взят под контроль, а также понять, в какие сроки может прекратиться ограничение экономической деятельности, прежде чем они смогут сосредоточиться на макроэкономических последствиях режима изоляции. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют обвал ВВП США на рекордные 24% во II квартале в пересчете на год, а IHS Markit - на 13%.

К 8:25 фьючерсы на нефть марки Brent снижались на лондонской бирже ICE Futures на 2,5% к уровню закрытия иторговались у $26,30 за баррель.

Фьючерсы на WTI к этому времени в Нью-Йорке выросли на 1% - до $22,90 за баррель.

Резкие скачки на рынках на прошлой неделе отпугнули инвесторов даже от традиционных защитных активов - золота и госооблигаций США. Доходность 10-летних госооблигаций США упала в понедельник на 0,121 процентных пункта до 0,817%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

"В отличие от 2008 года сейчас даже спрятаться негде. Никто не хочет иметь на руках ничего, кроме наличных", - сказал WSJ главный инвестиционный директор Kingsview Wealth Management Скотт Мартин.

В пятницу акции в США, начав сессию с роста, в итоге снизились на фоне тревожных новостей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 и мер властей по ужесточению карантина. Индекс S&P 500 потерял по итогам дня 4,3%, недели в целом - 14%.

Индекс Dow Jones снизился на 913 пунктов, 4,5% до 19173,98 в пятницу. По сравнению с февральскими пиками Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли уже около 30%.

В тоже время в фоне финансового кризиса акции падали на 57%, а в ходе кризиса dot-com в 2000 году - на 49%, что показывает потенциальные масштабы снижения рынков в такие периоды, как сейчас.