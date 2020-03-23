Болениcи и Марнеули переведены на строгий карантинный режим - премьер Грузии

В грузинских городах Болниси и Марнеули (край Квемо-Картли) в связи с выявлением случая заражения коронавирусом COVID-19 введен строгий карантинный режим, заявил в ночь на понедельник на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По его словам, с сегодняшнего дня в муниципалитеты Болниси и Марнеули ограничены въезд и выезд, закрываются все объекты, останутся доступными только объекты по продаже медикаментов, продуктов питания и критической инфраструктуры.
При этом, Гахария допускает возможность позволить фермерам закрытых муниципалитетов края заниматься сельскохозяйственными работами.
"Мы допустили исключение и в том случае, когда у нас будет четко прописанный медиками протокол, предоставим жителям Марнеули и Болниси возможность провести сельскохозяйственные работы", - сказал премьер.
Ранее в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии сообщили журналистам, что находящаяся в критическом состоянии жительница Марнеули, у которой был выявлен коронавирус, могла иметь контакт с десятками человек.
Как заявил Гахария, ситуация достаточно сложная, но власти сделают все для того, чтобы на территории этих муниципалитетов масштаб и скорость распространения были бы минимальными.
Он отметил, что создана специальная группа, которая будет снабжать эти закрытые территории продуктами.
На сегодняшний день в Грузии официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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