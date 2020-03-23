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Регион 23.03.2020 09:27

Болениcи и Марнеули переведены на строгий карантинный режим - премьер Грузии

В грузинских городах Болниси и Марнеули (край Квемо-Картли) в связи с выявлением случая заражения коронавирусом COVID-19 введен строгий карантинный режим, заявил в ночь на понедельник на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, с сегодняшнего дня в муниципалитеты Болниси и Марнеули ограничены въезд и выезд, закрываются все объекты, останутся доступными только объекты по продаже медикаментов, продуктов питания и критической инфраструктуры.

При этом, Гахария допускает возможность позволить фермерам закрытых муниципалитетов края заниматься сельскохозяйственными работами.

"Мы допустили исключение и в том случае, когда у нас будет четко прописанный медиками протокол, предоставим жителям Марнеули и Болниси возможность провести сельскохозяйственные работы", - сказал премьер.

Ранее в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии сообщили журналистам, что находящаяся в критическом состоянии жительница Марнеули, у которой был выявлен коронавирус, могла иметь контакт с десятками человек.

Как заявил Гахария, ситуация достаточно сложная, но власти сделают все для того, чтобы на территории этих муниципалитетов масштаб и скорость распространения были бы минимальными.

Он отметил, что создана специальная группа, которая будет снабжать эти закрытые территории продуктами.

На сегодняшний день в Грузии официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОРОДА, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]