Главы МИД стран ЕС проведут видеоконференцию

Вместо планового Совета ЕС по иностранным делам из-за эпидемии коронавируса в понедельник состоится видеоконференция министров иностранных дел стран Евросоюза под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Нынешняя ситуация сказалась на подготовке этого совета. По ходу менялись и формат, и повестка. Понятно, что тема коронавируса COVID-19 выдвинулась в число важных актуальных вопросов. И для нас было также важно продумать, как в нынешней обстановке довести до СМИ итог этой видеоконференции", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Борреля Петер Стано.
В коммюнике, которое затем распространила пресс-служба Совета ЕС, отмечается, что главы МИД стран ЕС обсудят насущные вопросы международной повестки и, в частности, последствия распространения коронавируса для внешней политики ЕС с акцентом на репатриацию граждан Евросоюза, оказавшихся за границей, а также геополитические последствия пандемии.
Как ожидается, видеодискуссии министров могут также быть посвящены "Ливии и ситуации в Сирии, и ее влиянию на внешние границы ЕС с Турцией".
По итогам этого дистанционного заседания объявлена онлайн-пресс-конференция высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
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