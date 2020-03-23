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Дальнее зарубежье 23.03.2020 09:45

Главы МИД стран ЕС проведут видеоконференцию

Вместо планового Совета ЕС по иностранным делам из-за эпидемии коронавируса в понедельник состоится видеоконференция министров иностранных дел стран Евросоюза под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Нынешняя ситуация сказалась на подготовке этого совета. По ходу менялись и формат, и повестка. Понятно, что тема коронавируса COVID-19 выдвинулась в число важных актуальных вопросов. И для нас было также важно продумать, как в нынешней обстановке довести до СМИ итог этой видеоконференции", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Борреля Петер Стано.

В коммюнике, которое затем распространила пресс-служба Совета ЕС, отмечается, что главы МИД стран ЕС обсудят насущные вопросы международной повестки и, в частности, последствия распространения коронавируса для внешней политики ЕС с акцентом на репатриацию граждан Евросоюза, оказавшихся за границей, а также геополитические последствия пандемии.

Как ожидается, видеодискуссии министров могут также быть посвящены "Ливии и ситуации в Сирии, и ее влиянию на внешние границы ЕС с Турцией".

По итогам этого дистанционного заседания объявлена онлайн-пресс-конференция высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

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Тэги: ЕС, МИНИСТРЫ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]