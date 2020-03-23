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ТЭК 23.03.2020 09:35

Минобороны РФ обвинило США в краже сирийских энергоресурсов

Блокирование со стороны США импорта в Сирию энергоресурсов противоречит международному праву, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну. Это противоречит международному гуманитарному праву и граничит с жестокостью и бесчеловечностью", - сказал Фомин в интервью газете "Известия".

Он отметил, что Сирия крайне нуждается в гуманитарной помощи по всем возможным направлениям.

"Мы призываем весь мир к оказанию любой возможной материальной поддержки сирийскому народу без каких-либо предварительных условий. Гуманность вообще не может быть политически или еще чем-то обусловлена. К сожалению, страны Запада не стремятся оказывать содействие народу Сирии, взяв курс на экономическое удушение через разветвлённую систему санкций", - заявил генерал-полковник Фомин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]