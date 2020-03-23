Минобороны РФ обвинило США в краже сирийских энергоресурсов

Блокирование со стороны США импорта в Сирию энергоресурсов противоречит международному праву, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну. Это противоречит международному гуманитарному праву и граничит с жестокостью и бесчеловечностью", - сказал Фомин в интервью газете "Известия".

Он отметил, что Сирия крайне нуждается в гуманитарной помощи по всем возможным направлениям.

"Мы призываем весь мир к оказанию любой возможной материальной поддержки сирийскому народу без каких-либо предварительных условий. Гуманность вообще не может быть политически или еще чем-то обусловлена. К сожалению, страны Запада не стремятся оказывать содействие народу Сирии, взяв курс на экономическое удушение через разветвлённую систему санкций", - заявил генерал-полковник Фомин.