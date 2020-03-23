Число подтвержденных случаев COVID-19 на Украине возросло до 73

На вечер воскресенья Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОС).

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", - сказано в сообщении центра в фейсбуке.