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Дальнее зарубежье 23.03.2020 09:50

Нацгвардия США поможет в борьбе с COVID-19 в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон - Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Национальная гвардия была активизирована в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне для борьбы с COVID-19.

"Эти штаты пострадали сильнее всего", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Президент заявил, что федеральное правительство будет финансировать 100% стоимости развертывания подразделений Национальной гвардии, выполняющих утвержденные миссии в этих штатах.

По его словам, в ближайшие дни в эти штаты будут доставлены дополнительные медикаменты. Он напомнил, что штаты уже получили десятки тысяч единиц средств индивидуальной защиты, включая перчатки, маски и халаты, из национальных запасов.

Кроме того, военные помогут создать дополнительные медицинские пункты в определенных местах в каждом штате.

Нью-Йорк получит четыре федеральных медицинских станции на 1 тыс. больничных мест. Калифорния получит восемь медицинских станций на 2 тыс. мест. Вашингтон также получит несколько станций на 1 тыс. мест.

В США зарегистрировано более 30 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 400 американцев с COVID-19 умерли. Только в воскресенье утром штат Нью-Йорк объявил о почти 5 тыс. новых случаях заболевания.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, НАЦГВАРДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]