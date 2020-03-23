Нацгвардия США поможет в борьбе с COVID-19 в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон - Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Национальная гвардия была активизирована в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне для борьбы с COVID-19.
"Эти штаты пострадали сильнее всего", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Президент заявил, что федеральное правительство будет финансировать 100% стоимости развертывания подразделений Национальной гвардии, выполняющих утвержденные миссии в этих штатах.
По его словам, в ближайшие дни в эти штаты будут доставлены дополнительные медикаменты. Он напомнил, что штаты уже получили десятки тысяч единиц средств индивидуальной защиты, включая перчатки, маски и халаты, из национальных запасов.
Кроме того, военные помогут создать дополнительные медицинские пункты в определенных местах в каждом штате.
Нью-Йорк получит четыре федеральных медицинских станции на 1 тыс. больничных мест. Калифорния получит восемь медицинских станций на 2 тыс. мест. Вашингтон также получит несколько станций на 1 тыс. мест.
В США зарегистрировано более 30 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 400 американцев с COVID-19 умерли. Только в воскресенье утром штат Нью-Йорк объявил о почти 5 тыс. новых случаях заболевания.
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