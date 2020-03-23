Абэ не исключает возможность переноса Олимпийских игр в Токио

Премьер- министр Японии Синдзо Абэ заявил, что, возможно, потребуется принять решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если они не будут проведены в полном объеме, сообщают японские СМИ.

"Если это (проведение Олимпиады в полном формате - ИФ) станет затруднительным, мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе", - сказал Абэ журналистам.

Премьер-министр добавил, что окончательное решение по этому вопросу примет Международный олимпийский комитет (МОК) и что Япония разделяет мнение о том, что вопрос полной отмены Олимпиады не стоит на повестке.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.