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Спорт 23.03.2020 09:46

Абэ не исключает возможность переноса Олимпийских игр в Токио

Премьер- министр Японии Синдзо Абэ заявил, что, возможно, потребуется принять решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если они не будут проведены в полном объеме, сообщают японские СМИ.

"Если это (проведение Олимпиады в полном формате - ИФ) станет затруднительным, мы должны в первую очередь подумать о спортсменах, и не исключено, что нам придется принять решение о переносе", - сказал Абэ журналистам.

Премьер-министр добавил, что окончательное решение по этому вопросу примет Международный олимпийский комитет (МОК) и что Япония разделяет мнение о том, что вопрос полной отмены Олимпиады не стоит на повестке.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]