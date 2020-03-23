Число зараженных COVID-19 в Южной Корее приближается к 9 тыс.

64 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, сообщили медицинские власти страны.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 64 новых случая заболевания стали самым низким ежедневным показателем инфицирования с конца февраля.
Таким образом число заболевших в стране составило 8 тыс. 961 человек.
За последние сутки скончались еще 7 человек с новым коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 111.
Между тем, 257 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.
Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 излечились 3 тыс. 166 человек.
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