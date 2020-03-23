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Дальнее зарубежье 23.03.2020 10:20

Число зараженных COVID-19 в Южной Корее приближается к 9 тыс.

64 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, сообщили медицинские власти страны.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 64 новых случая заболевания стали самым низким ежедневным показателем инфицирования с конца февраля.

Таким образом число заболевших в стране составило 8 тыс. 961 человек.

За последние сутки скончались еще 7 человек с новым коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 111.

Между тем, 257 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 излечились 3 тыс. 166 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]