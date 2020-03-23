Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе

Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун - руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.
"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", - сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе.
"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.
Пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль - этим летом или следующим - будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.
"Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - сказал Чжан Вэньхун.
Он отметил: "Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", - сказал он, однако добавил, что ему "трудно даже представить", что это возможно.
По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.
По данным South China Morning Post на 03:00 понедельника, В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53,578 тыс. больных.
В Испании зафиксировано 24,926 тыс., почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1,326 тыс.), Франции - 14, 459 тыс. (562), Германии - 13,957 тыс. (44), Швейцарии - 6,100 тыс. (56), Великобритании - 5,018 тыс. (233), Нидерландах - 2,994 тыс. (106), Австрии - 2,388 тыс. (шесть), Бельгии - 2,257 тыс. (37), Норвегии - 1,742 тыс. (семь), Швеции - 1,623 тыс. (16), Дании - 1,255 тыс. (девять).
Коронавирус COVID-19 Чжан Вэньхун
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