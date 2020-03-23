Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных - 333 тыс.

По состоянию на 09:00 понедельника, в мире насчитывалось 333 тысячи 114 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 14 тысяч 587 человек, поправились более 96 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 08:00 воскресенья сутки, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,568 тыс. человек, скончавшихся - на 1,839 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зафиксировано 5, 476 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 59,138 тыс. больных. Россия уже доставила в Италию помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 28,572 тыс., (скончались 1,756 тыс.), Германии - 23,921 тыс. (92), Франции - 16,018 тыс. (674), Швейцарии - 7,014 тыс. (85), Великобритании - 5,683 тыс. (281), Нидерландах - 4,216 тыс. (180), Бельгии - 3,401 тыс. (75), Австрии - 3,244 тыс. (девять), Норвегии - 2,257 тыс. (семь), Швеции - 1,934 тыс. (21), Португалии - 1,600 тыс. (14), Дании - 1,512 тыс. (13), Турции - 1,256 (30), Чехии - 1,120 тыс. (один).

В США на вечер воскресенья зафиксировано 32,057 тысячи случаев заражения коронавирусом (скончались 400), Бразилии - 1, 546 тыс. (45), Канаде - 1,430 тыс. (20), .

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,270 тыс. человек, зарегистрировано 81,093 тыс. случаев заболевания. В то же время, за истекшие стуки на материковой части страны все новые 39 случаев заражения пришлись на людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 353 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения COVID-19, число заболевших в стране составило 8 тыс. 961 человек при 111 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1,685 тыс. при 21,638 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,814 тыс. (скончались 53), Малайзии- 1,306 тыс. (10), Израиле - 1,071 тыс. (один)

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.