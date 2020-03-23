SOCAR в январе-феврале увеличила производство автобензина на 15,1%, дизеля - на 9,5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-феврале 2020 года увеличилось по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 11,3% - до 539,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-феврале 2020 года производство автомобильного бензина составило 230 тыс. тонн (рост на 15,1%), дизельного топлива – 371,8 тыс. тонн (рост на 9,5%), топочного мазута – 19,9 тыс. тонн (рост в 2,1 раза), смазочных масел - 5,3 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), нефтяного битума –30,2 тыс. тонн (рост на 24,3%).

Производство прямогонного бензина в отчетный период сократилось на 17,9% - до 44,1 тыс. тонн, керосина – на 3,3%, до 100,1 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 1,2%, до – 39,5 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова