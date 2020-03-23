Emirates приостанавливает большинство пассажирских рейсов, временно снижает зарплату сотрудников

Авиакомпания Emirates Airline отменила большинство своих пассажирских рейсов до 25 марта на фоне пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.
"Мы оказались в ситуации, когда мы не можем предоставлять услуги пассажирам, пока страны снова не откроют свои границы и к путешественникам не вернется уверенность" - отметил глава авиакомпании шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы в Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Таиланд, Малайзию, Филиппины, Японию, Сингапур, Южную Корею, Австралию, ЮАР, США и Канаду.
Как сообщают СМИ, ранее компания объявила о своем намерении временно отменить все рейсы.
"Получив обращения от правительств и клиентов с просьбой поддержать репатриацию путешественников, Emirates продолжит осуществлять пассажирские и грузовые рейсы в некоторые страны до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении авиакомпании.
Помимо этого, Emirates объявила о временном снижении базовой заработной платы большинства своих сотрудников на 25-50%. Президент Emirates Тим Кларк отказался от своей базовой зарплаты на три месяца. Авиакомпания не будет сокращать штат.
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