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Транспорт и связь 23.03.2020 12:40

Emirates приостанавливает большинство пассажирских рейсов, временно снижает зарплату сотрудников

Авиакомпания Emirates Airline отменила большинство своих пассажирских рейсов до 25 марта на фоне пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

"Мы оказались в ситуации, когда мы не можем предоставлять услуги пассажирам, пока страны снова не откроют свои границы и к путешественникам не вернется уверенность" - отметил глава авиакомпании шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы в Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Таиланд, Малайзию, Филиппины, Японию, Сингапур, Южную Корею, Австралию, ЮАР, США и Канаду.

Как сообщают СМИ, ранее компания объявила о своем намерении временно отменить все рейсы.

"Получив обращения от правительств и клиентов с просьбой поддержать репатриацию путешественников, Emirates продолжит осуществлять пассажирские и грузовые рейсы в некоторые страны до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении авиакомпании.

Помимо этого, Emirates объявила о временном снижении базовой заработной платы большинства своих сотрудников на 25-50%. Президент Emirates Тим Кларк отказался от своей базовой зарплаты на три месяца. Авиакомпания не будет сокращать штат.

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Тэги: ОАЭ, EMIRATES, КОРОНАВИРУС, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]